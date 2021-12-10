В Севастополе более 1000 ветеранов получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей

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Более 1 тыс. ветеранов и жителей осаждённого Севастополя, награждённых медалью «За оборону Севастополя», получат единовременную выплату 50 тыс. рублей. Соответствующее решение было принято на совещании правительства.
В Севастополе более 1000 ветеранов получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Для осуществления выплат городскому бюджету предоставляются средства на сумму 58,35 млн рублей.

В настоящее время в Севастополе проживают пять граждан, имеющих медаль «За оборону Севастополя», 992 гражданина, награждённых знаком «Житель осаждённого Севастополя».

Четыре человека, проживающих в других субъектах, имеют медаль «За оборону Севастополя», ещё 69 награждены знаком «Житель осаждённого Севастополя».

Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно выделило 351,2 млн рублей для ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет в Удмуртии.

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