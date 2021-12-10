Экономист Григорьев рассказал о признаках финансовой пирамиды

Кандидат экономических наук Владимир Григорьев рассказал о признаках финансовой пирамиды.

«Нужно обратить внимание на доходность, которую предлагают эти компании. Как правило, они предлагают очень высокую доходность, и, чтобы понять, насколько она высокая, нужно потратить совсем немного времени. Нужно посмотреть на каком-нибудь сайте-интеграторе средние ставки по банковским депозитам. Понятно, что они всегда невысоки», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, также можно посмотреть доходность драгметаллов и понять, что предлагает компания.

Как отметил Григорьев, если успешный опытный инвестор может заработать за год на купле — продаже акций от 35 до 50% годовых, а компания предлагает столько за месяц, то ясно, что это мошенничество.

Кроме того, эксперт сообщил, что финансовые пирамиды никогда не могут толком объяснить, во что они вкладывают деньги.

«Это всегда набор каких-то общих слов — либо высокотехнологичные, либо финансовые инструменты, либо криптовалюта, либо ещё куда-то. Это набор каких-то фраз, за которыми ничего не стоит абсолютно», — сказал он.

Григорьев добавил, что важно узнать и о том, есть ли у компании лицензия от ЦБ.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.