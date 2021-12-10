Аналитики назвали популярные зимние направления среди россиян

Короткая ссылка
Аналитики «Яндекс.Путешествий» назвали популярные зимние направления среди россиян.
Аналитики назвали популярные зимние направления среди россиян
  • Pixabay

Об этом сообщает Life.ru.

Наибольшим спросом для продолжительных поездок пользуются Армения, Таиланд, Турция, Азербайджан и Шри-Ланка.

«Мы видим, что интерес к длительным зимним поездкам за рубеж постепенно восстанавливается. По сравнению с прошлым годом количество пользователей, которые решили провести зиму в тёплых уголках планеты, выросло на 20%. Их пока на 60% меньше, чем до пандемии, но тренд положительный», — заявила руководитель «Яндекс.Путешествий» Ирина Рейдер.

По её словам, открываются новые направления, понемногу снижаются цены, число туристов растёт.

В списке городов-миллионников по росту интереса к поездкам в тёплые страны лидирует Воронеж (+79% по сравнению с 2020 годом).

Далее следуют Волгоград (+74%) и Красноярск (+72%).

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с турами на Новый год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить