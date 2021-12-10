Аналитики назвали популярные зимние направления среди россиян

Аналитики «Яндекс.Путешествий» назвали популярные зимние направления среди россиян.

Об этом сообщает Life.ru.

Наибольшим спросом для продолжительных поездок пользуются Армения, Таиланд, Турция, Азербайджан и Шри-Ланка.

«Мы видим, что интерес к длительным зимним поездкам за рубеж постепенно восстанавливается. По сравнению с прошлым годом количество пользователей, которые решили провести зиму в тёплых уголках планеты, выросло на 20%. Их пока на 60% меньше, чем до пандемии, но тренд положительный», — заявила руководитель «Яндекс.Путешествий» Ирина Рейдер.

По её словам, открываются новые направления, понемногу снижаются цены, число туристов растёт.

В списке городов-миллионников по росту интереса к поездкам в тёплые страны лидирует Воронеж (+79% по сравнению с 2020 годом).

Далее следуют Волгоград (+74%) и Красноярск (+72%).

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с турами на Новый год.