Глава CloudPayments Спиридонов предупредил о схемах мошенничества с QR-кодами

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Сооснователь и генеральный директор сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов предупредил о возможных схемах мошенничества с QR-кодами.
Глава CloudPayments Спиридонов предупредил о схемах мошенничества с QR-кодами
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он заявил, что злоумышленники могут зашифровать в QR-коды фейковые платёжные ссылки или фишинговые страницы, благодаря которым у них появится возможность украсть деньги или данные пользователей.

Эксперт советует не сканировать QR-коды с подозрительных сайтов, а в общественных местах желательно проверять, не наклеен ли один код на другой.

Также важно внимательно изучить ссылку, которая открывается после сканирования кода, проверить, правильно ли указано название банка или магазина.

Как напомнил Спиридонов, есть специальные программы для QR-кодов, поэтому если человек часто пользуется таким способом оплаты, то можно скачать подобное приложение.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.

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