В МЧС не поступало данных о пострадавших при пожаре в медучреждении в Москве

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Главное управление МЧС по Москве сообщило, что не получало данных о пострадавших при пожаре в медицинском учреждении на северо-западе столицы. Об этом информирует РИА Новости.
В МЧС не поступало данных о пострадавших при пожаре в медучреждении в Москве
  • РИА Новости

«Здание девятиэтажное, лечебное. Происходит возгорание в одном из кабинетов на восьмом этаже», — заявили в спасательном ведомстве.

По данным МЧС, развёрнут штаб пожаротушения. Информации о площади пожара и пострадавших не поступало.

В больнице №67 на ул. Саляма Адиля рассказали РИА Новости, что горит соседнее здание центра колопроктологии.

По последней информации МЧС, пожар был ликвидирован в 20:20.

Ранее сообщалось о пожаре на северо-западе Москвы.

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