В МЧС не поступало данных о пострадавших при пожаре в медучреждении в Москве

Главное управление МЧС по Москве сообщило, что не получало данных о пострадавших при пожаре в медицинском учреждении на северо-западе столицы. Об этом информирует РИА Новости.

РИА Новости