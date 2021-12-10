В МЧС не поступало данных о пострадавших при пожаре в медучреждении в Москве
- РИА Новости
«Здание девятиэтажное, лечебное. Происходит возгорание в одном из кабинетов на восьмом этаже», — заявили в спасательном ведомстве.
По данным МЧС, развёрнут штаб пожаротушения. Информации о площади пожара и пострадавших не поступало.
В больнице №67 на ул. Саляма Адиля рассказали РИА Новости, что горит соседнее здание центра колопроктологии.
По последней информации МЧС, пожар был ликвидирован в 20:20.
Ранее сообщалось о пожаре на северо-западе Москвы.