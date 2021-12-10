В УрФО прошло совещание на тему сотрудничества предприятий машиностроения и ТЭК

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В Уральском федеральном округе на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении прошло совещание на тему сотрудничества российских машиностроительных предприятий и компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
В УрФО прошло совещание на тему сотрудничества предприятий машиностроения и ТЭК
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Ключевой вызов для российской промышленности — обеспечить организации ТЭК соответствующим высокотехнологичным оборудованием отечественного производства», − прокомментировал зампредседателя правительства России Юрий Борисов.

По его словам, важную роль в решении этих задач играют предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Необходима тесная интеграция планов нефтегазовых компаний с производственными и научно-испытательными планами смежных предприятий», − сказал представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Ранее, сообщает tverigrad.ru, в Тверской области на заседании постоянного комитета законодательного собрания по аграрной политике и природопользованию подвели итоги сельскохозяйственных работ в регионе в 2021 году.

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