В УрФО прошло совещание на тему сотрудничества предприятий машиностроения и ТЭК
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Об этом сообщает megatyumen.ru.
«Ключевой вызов для российской промышленности — обеспечить организации ТЭК соответствующим высокотехнологичным оборудованием отечественного производства», − прокомментировал зампредседателя правительства России Юрий Борисов.
По его словам, важную роль в решении этих задач играют предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
«Необходима тесная интеграция планов нефтегазовых компаний с производственными и научно-испытательными планами смежных предприятий», − сказал представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
Ранее, сообщает tverigrad.ru, в Тверской области на заседании постоянного комитета законодательного собрания по аграрной политике и природопользованию подвели итоги сельскохозяйственных работ в регионе в 2021 году.