Специалист по информационной безопасности рассказал об опасности открытых аккаунтов в соцсетях

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Директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов рассказал об опасности открытых аккаунтов в соцсетях.
Специалист по информационной безопасности рассказал об опасности открытых аккаунтов в соцсетях
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«Самыми распространёнными типами атак остаются компрометация учётных записей и последующие просьбы о переводах денежных средств, поступающие от близкого круга лиц. Также актуален шантаж пользователя какой-либо личной информацией, содержащейся во взломанном аккаунте», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Суханов, публикация персональной информации в открытом аккаунте представляет серьёзный риск, поскольку злоумышленники планируют свои действия с учётом этих данных.

Эксперт напомнил, что любые сведения, находящиеся в открытом доступе, не охраняются законами о персональных данных, а площадка размещения не несёт ответственности за её защиту.

«Также важно использовать разные и сложные пароли для аккаунтов и почтовых ящиков, на которые они зарегистрированы. Хорошей практикой является двухфакторная аутентификация, например, с использованием мобильного телефона, — добавил Суханов.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.

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