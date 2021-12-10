Автовладельцы назвали основные причины для замены автомобильных шин
- РИА Новости
Как пишут «Известия», большинство респондентов (порядка 66%) рассказали, что для них главным принципом является степень износа протектора шин.
Кроме того, 8,2% автовладельцев отметили, что необходимость замены шин определяют по внешнему виду. Ещё 7,7% участников опроса заявили, что смотрят на количество оставшихся шипов.
Среди главных причин для замены шин автовладельцы называли наличие видимых повреждений (4,4%), длительное время использования (4,3%), плохое сцепление с дорогой (3,6%).
Ранее автоэксперт Олег Мосеев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с производством машин в мире.