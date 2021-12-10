Автовладельцы назвали основные причины для замены автомобильных шин

Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, по какому принципу российские автовладельцы понимают, что им пора менять шины на новые.

Как пишут «Известия», большинство респондентов (порядка 66%) рассказали, что для них главным принципом является степень износа протектора шин.

Кроме того, 8,2% автовладельцев отметили, что необходимость замены шин определяют по внешнему виду. Ещё 7,7% участников опроса заявили, что смотрят на количество оставшихся шипов.

Среди главных причин для замены шин автовладельцы называли наличие видимых повреждений (4,4%), длительное время использования (4,3%), плохое сцепление с дорогой (3,6%).

Ранее автоэксперт Олег Мосеев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с производством машин в мире.