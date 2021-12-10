Рябков заявил, что Байден не поднимал тему Крыма в разговоре с Путиным

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Президент США Джо Байден не поднимал в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным тему Крыма.
Рябков заявил, что Байден не поднимал тему Крыма в разговоре с Путиным
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мой короткий ответ — нет», — сказал он.

По его словам, если бы что-то подобное произошло, то Байден услышал бы изложение фактов, которые нельзя отрицать.

«Нам же не приходит в голову обсуждать принадлежность Аляски, несмотря на её историю», — отметил Рябков.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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