В Дубне построят завод по производству вычислительной техники

В подмосковной ОЭЗ «Дубна» запустят крупнейшее в России серийное производство вычислительной техники полного цикла Yadro Fab Dubnа. Завод должен заработать в 2023 году.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Как заявил губернатор Андрей Воробьёв, новое производство даст около 600 рабочих мест.

«Важно, что высокотехнологичные производства размещаются именно в Подмосковье — большие цели всегда решаются на местах. Мы активно поддерживаем инвесторов, решивших локализовать своё производство на территории области. ОЭЗ «Дубна» — уникальная площадка технико-внедренческого типа в России», — отметил глава региона.

ООО «Ядро Фаб Дубна» увеличило объём инвестиций в свой проект до 2,9 млрд рублей. Также увеличена общая площадь производственного комплекса — до 20 тыс. кв. метров.

«Когда предприятие Yadro Fab Dubna будет запущено (а это случится через год), картина с производством российского железа поменяется. Серверы, системы хранения данных, производство печатных плат — цифры поменяются радикально, как и доля российских производителей на рынке», — сказал зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

Он отметил, что только по многослойным крупным печатным платам производственные мощности в стране фактически утроятся за счёт нового предприятия.

Ранее НСН сообщала, что объём инвестиций ОЭЗ технополиса «Москва» превысил 21 млрд рублей за девять месяцев.