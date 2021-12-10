В Москве неизвестный ранил ножом мужчину у входа в метро и скрылся

У входа на станцию московского метро «Славянский бульвар» неизвестный ранил мужчину ножом и скрылся.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

«10 декабря около 10:30 мск в полицию от мужчины поступило сообщение об инциденте у входа на станцию метрополитена «Славянский бульвар». По предварительной информации, неизвестный причинил острым предметом травму заявителю и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что пострадавший направлен для оказания помощи в одну из московских больниц.