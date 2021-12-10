Замглавы центра им. Гамалеи Логунов считает безответственным называть омикрон-штамм лёгким

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Замдиректора центра им. Гамалеи Денис Логунов прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса.
Замглавы центра им. Гамалеи Логунов считает безответственным называть омикрон-штамм лёгким
  • Reuters

«На самом деле на тех выборках, которые сейчас есть, делать выводы преждевременно», — отметил он.

Логунов добавил, что клиника у людей с омикроном крайне смазанная.

«То есть у иммунных людей по-настоящему он может течь в лёгкой форме, но безответственно заявлять, что это лёгкий штамм, потому что у нас есть иммуносупрессорная часть популяции, у нас есть пожилая часть популяции, у нас есть ещё не переболевшие люди, и говорить, что штамм «омикрон» в их отношении будет легко течь, — это абсолютно безответственно», — цитирует его ТАСС.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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