В Госдуме прокомментировали идею ввести штраф за курение рядом с беременной или ребёнком

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной или несовершеннолетним.

«Я поддерживаю Султана Хамзаева в его борьбе за здоровый образ жизни. Я абсолютно согласен с тем, что если ребёнок видит, как родитель употребляет алкоголь или курит, то с детства навязывается такая модель поведения», — сообщил Нилов.

Говоря о системе штрафов, депутат выразил сомнение в возможности её функционирования. По его словам, администрирование будет проблематичным.

«У нас есть штрафы, например, за курение в общественных местах, на детских площадках, в подъездах. Мы же понимаем, что статьи применяются не так часто, как они могли бы применяться для того, чтобы остановить этот процесс», — пояснил собеседник RT.

Депутат подчеркнул, что разделяет обеспокоенность проблемой курения, однако, по его мнению, система штрафных санкций «если и будет работать, то крайне редко».

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной или несовершеннолетним.

В своём обращении он отметил, что в настоящее время за нарушение запрета на курение на отдельных территориях предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей, на детской площадке — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.