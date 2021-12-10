За сутки в России выявили 30 873 случая инфицирования коронавирусом

Короткая ссылка
За сутки в России выявили 30 873 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 30 209 заболевших.
За сутки в России выявили 30 873 случая инфицирования коронавирусом
  • РИА Новости

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 956 679 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 1176 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 1181 пациент. Общее число летальных исходов — 287 180.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 673 518 пациентов. За сутки выздоровели 35 657 человек, накануне — 35 794.

Ранее, как сообщало URA.RU, Сергей Нетёсов, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор назвал заявления о безвредности коронавирусной инфекции мифом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить