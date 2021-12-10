За сутки в России выявили 30 873 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 30 209 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 956 679 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 1176 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 1181 пациент. Общее число летальных исходов — 287 180.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 673 518 пациентов. За сутки выздоровели 35 657 человек, накануне — 35 794.

Ранее, как сообщало URA.RU, Сергей Нетёсов, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор назвал заявления о безвредности коронавирусной инфекции мифом.