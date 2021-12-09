В Севастополе задержали четырёх человек, подозреваемых в мошенничестве с ремонтом
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Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.
Трое лжерабочих и их сообщница брали предоплату, но обещанный ремонт не делали. Для правдоподобия они оформили ИП. В основном жертвами были пенсионеры.
Все подозреваемые задержаны. Трое ранее привлекались к уголовной ответственности.
Заведены уголовные дела. Расследование продолжается.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО возбудили дело о мошенничестве в отношении «гадалки».