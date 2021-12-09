В Севастополе задержали четырёх человек, подозреваемых в мошенничестве с ремонтом

В Севастополе задержали четырёх человек, которых подозревают в мошенничестве и жертвами которых, по предварительным данным, стали десять жителей.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

Трое лжерабочих и их сообщница брали предоплату, но обещанный ремонт не делали. Для правдоподобия они оформили ИП. В основном жертвами были пенсионеры.

Все подозреваемые задержаны. Трое ранее привлекались к уголовной ответственности.

Заведены уголовные дела. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО возбудили дело о мошенничестве в отношении «гадалки».