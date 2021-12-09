В Татарстане расследуют дело о содействии в незаконном получении сертификата о вакцинации

В Татарстане расследуют уголовное дело о содействии в незаконном получении сертификата о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК России Андрея Шептицкого.

Установлено, что в ноябре 2021 года трое подозреваемых помогли трём местным жителям в передаче взятки для оформления QR-кодов без фактического прохождения вакцинации. Часть вознаграждения подозреваемые оставили себе, а за оставшуюся сумму сотрудница одного из медучреждений внесла ложные сведения о прививке.

В результате граждане незаконно получили сертификаты о вакцинации.

В рамках уголовного дела планируется дать правовую оценку действиям всех причастных к преступной схеме.

Как ранее передавал сайт Newinform, три жителя Челябинской области подозреваются в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.