В Татарстане расследуют дело о содействии в незаконном получении сертификата о вакцинации

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В Татарстане расследуют уголовное дело о содействии в незаконном получении сертификата о вакцинации от COVID-19.
В Татарстане расследуют дело о содействии в незаконном получении сертификата о вакцинации
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК России Андрея Шептицкого.

Установлено, что в ноябре 2021 года трое подозреваемых помогли трём местным жителям в передаче взятки для оформления QR-кодов без фактического прохождения вакцинации. Часть вознаграждения подозреваемые оставили себе, а за оставшуюся сумму сотрудница одного из медучреждений внесла ложные сведения о прививке.

В результате граждане незаконно получили сертификаты о вакцинации.

В рамках уголовного дела планируется дать правовую оценку действиям всех причастных к преступной схеме.

Как ранее передавал сайт Newinform, три жителя Челябинской области подозреваются в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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