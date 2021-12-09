В Самаре прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Студент года — 2021»
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Об этом сообщает sova.info.
Как заявил губернатор Дмитрий Азаров, в этом году получено рекордное число заявок — более 1500.
По словам главы региона, конкурс призван объединять людей творческих и небезразличных.
Гран-при получила студентка СамГМУ Полина Шацкая. Она победила в номинации «Интеллект года». Основная научная работа девушки в настоящее время связана с изучением постковидного синдрома.
Главным нововведением конкурса в 2021 году стало создание специальной онлайн-платформы, с помощью которой участники подавали заявки в дистанционном режиме.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани наградили лауреатов конкурса «Молодой учёный Республики Татарстан — 2020», а также студентов, получивших стипендии главы региона.