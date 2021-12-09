В Самаре прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Студент года — 2021»

В Самаре состоялась церемония награждения лауреатов конкурса «Студент года — 2021».

Об этом сообщает sova.info.

Как заявил губернатор Дмитрий Азаров, в этом году получено рекордное число заявок — более 1500.

По словам главы региона, конкурс призван объединять людей творческих и небезразличных.

Гран-при получила студентка СамГМУ Полина Шацкая. Она победила в номинации «Интеллект года». Основная научная работа девушки в настоящее время связана с изучением постковидного синдрома.

Главным нововведением конкурса в 2021 году стало создание специальной онлайн-платформы, с помощью которой участники подавали заявки в дистанционном режиме.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани наградили лауреатов конкурса «Молодой учёный Республики Татарстан — 2020», а также студентов, получивших стипендии главы региона.