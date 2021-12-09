В Москве вручили госнаграды заслуженным жителям столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным жителям столицы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил Собянин, во время пандемии важно обеспечивать здоровье людей и оказывать медпомощь всем, кто попал в сложную ситуацию.

«Очень важно в этот период оказывать помощь, обеспечить гарантированную помощь, но и продолжать жить, продолжать работать, строить, творить, жить нормальной жизнью, и город живёт нормальной жизнью», — заявил мэр.

По его словам, во многом это так благодаря людям, которые достойно работают на своём посту, профессионально выполняют свой долго, создают настоящее и будущее столицы.

Собянин вручил горожанам ордена Почёта, Дружбы, «Родительская слава», а также медали орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За спасение погибавших», знаки отличия «За заслуги перед Москвой», «За безупречную службу городу Москве» XXX лет, «За безупречную службу городу Москве» L лет.

Ряд москвичей удостоены званий заслуженный врач России, заслуженный деятель науки России, заслуженный работник здравоохранения России.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани наградили лауреатов конкурса «Молодой учёный Республики Татарстан — 2020», а также студентов, получивших стипендии главы региона.