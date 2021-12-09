В Краснодарском крае за сутки зафиксировали 677 случаев коронавируса

За сутки в Краснодарском крае выявили 677 случаев COVID-19.

Как пишет «Юга.ру», за сутки скончались 29 человек.

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе закрыты на карантин 255 классов в школах и 140 групп в детских садах.

Между тем стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 443 случая COVID-19 за сутки, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Выздоровели при этом 586 человек, скончались 30 пациентов.