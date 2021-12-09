Москва выделила более 150 участков для развития железнодорожной сети с начала года

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Москва выделила 152 участка для развития железнодорожной сети с начала 2021 года.
Москва выделила более 150 участков для развития железнодорожной сети с начала года
  • Reuters

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Отмечается, что за год с ОАО «РЖД» подписано 55 договоров аренды.

«Для размещения новых и реконструкции уже существующих остановочных пунктов, строительства дополнительных главных путей на действующих железнодорожных ветках, а также других сопутствующих сооружений город предоставляет в аренду железнодорожной компании землю на срок от одного года до шести лет», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Соответствующие участки выделены в семи округах столицы. Больше всего — 66 участков — ОАО «РЖД» арендовало в Центральном административном округе.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве рассказали о планах строительства Рублёво-Архангельской линии метро.

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