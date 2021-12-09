Лётчик ВКС спас военно-транспортный самолёт с отказавшим двигателем

В Псковской области лётчик ВКС России спас военно-транспортный самолёт с отказавшим двигателем, приземлившись на неподготовленную площадку.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, инцидент произошёл 9 декабря, когда на аэродроме Кресты проводились плановые учебно-тренировочные полёты с десантированием подразделений ВДВ.

«После взлёта лёгкого военно-транспортного самолёта на высоте более 100 м пропала тяга двигателя, самолёт перестал набирать высоту и начал терять скорость», — сообщили в Минобороны.

Старший лейтенант Максим Кабаков успешно выполнил аварийную посадку на неподготовленную площадку.

На борту находились десять военнослужащих ВДВ и три члена экипажа. Никто из них не пострадал. Самолёт не получил повреждений.

Кабаков будет представлен к награде.