Лётчик ВКС спас военно-транспортный самолёт с отказавшим двигателем

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RT
В Псковской области лётчик ВКС России спас военно-транспортный самолёт с отказавшим двигателем, приземлившись на неподготовленную площадку.
Лётчик ВКС спас военно-транспортный самолёт с отказавшим двигателем
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Как сообщает пресс-служба Минобороны, инцидент произошёл 9 декабря, когда на аэродроме Кресты проводились плановые учебно-тренировочные полёты с десантированием подразделений ВДВ.

«После взлёта лёгкого военно-транспортного самолёта на высоте более 100 м пропала тяга двигателя, самолёт перестал набирать высоту и начал терять скорость», — сообщили в Минобороны.

Старший лейтенант Максим Кабаков успешно выполнил аварийную посадку на неподготовленную площадку.

На борту находились десять военнослужащих ВДВ и три члена экипажа. Никто из них не пострадал. Самолёт не получил повреждений.

Кабаков будет представлен к награде.

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