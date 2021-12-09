В МВД Москвы назвали самые распространённые схемы мошенничества 2021 года

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин назвал самые распространённые схемы мошенничества 2021 года.

В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что одна из самых популярных схем дистанционного мошенничества — когда поступает телефонный звонок, неизвестный представляется сотрудником банка и утверждает, что с карты потерпевшего происходит несанкционированное списание денег, получение кредита или перевод крупной суммы. Затем у жертвы просят код из смс от банка или предлагают перевести сбережения на «безопасный» счёт.

Ещё один распространённый способ — звонок от мошенника, который сообщает ложные данные о якобы попавших в беду родственниках.

Нередко злоумышленники звонят потерпевшим, представляются сотрудниками полиции и просят помочь в поимке «преступной группы мошенников» с поличным.

С аферистами также можно столкнуться при покупке или продаже товара в интернете. К примеру, мошенники звонят по объявлению и говорят, что готовы внести задаток, после чего просят продиктовать реквизиты банковской карты. Если же объявление размещают сами злоумышленники, то после получения денег за «товар» они исчезают.

Опасность представляют и фишинговые (поддельные) ссылки. При переходе по ним открывается окно, похожее на оформление торговой площадки. Потерпевшие вносят данные своей карты, и средства списываются мошенниками.

Наконец, злоумышленники могут позвонить и сообщить о якобы положенной компенсации.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.