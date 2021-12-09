В Подмосковье девятерых детей наградили за героизм при спасении людей

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв наградил медалями девятерых детей и подростков в возрасте от 11 до 16 лет за героизм, проявленный при спасении людей.
В Подмосковье девятерых детей наградили за героизм при спасении людей
  • РИА Новости

«Очень рад видеть вас. Молодых ребят, которые, несмотря на возраст, сделали шаг, совершили поступок», — цитирует Воробьёва телеканал «360»

Как уточняется, один мальчик, получивший награду, спас утопающего, другой — помог родителям при пожаре.

Церемония вручения медалей была приурочена ко Дню героев Отечества.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе наградили полицейского за спасение женщины с тремя детьми при пожаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить