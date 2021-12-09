В Подмосковье девятерых детей наградили за героизм при спасении людей

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв наградил медалями девятерых детей и подростков в возрасте от 11 до 16 лет за героизм, проявленный при спасении людей.

РИА Новости