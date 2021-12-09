В Подмосковье девятерых детей наградили за героизм при спасении людей
- РИА Новости
«Очень рад видеть вас. Молодых ребят, которые, несмотря на возраст, сделали шаг, совершили поступок», — цитирует Воробьёва телеканал «360».
Как уточняется, один мальчик, получивший награду, спас утопающего, другой — помог родителям при пожаре.
Церемония вручения медалей была приурочена ко Дню героев Отечества.
Как ранее сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе наградили полицейского за спасение женщины с тремя детьми при пожаре.