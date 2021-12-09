Специалист Дворянский назвал способы сокращения объёма телефонного спама

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Директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский рассказал, как сократить объём телефонного спама.
Специалист Дворянский назвал способы сокращения объёма телефонного спама
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Первый способ — не предоставлять свой основной номер непроверенным интернет-ресурсам, заявил он в беседе с радио Sputnik.

«Если есть необходимость указывать в интернете мобильный номер — допустим, вы торгуете на электронных площадках, — заведите второй номер и используйте его. Это может быть даже не смартфон, а просто кнопочный телефон», — сказал эксперт.

Второй способ подразумевает использование блокировщиков звонков или определителей вызовов.

«Человек просто не будет брать трубку или не будет получать эти звонки. Это поможет сократить потенциальные потери и риски, а также сохранить нервную систему в нормальном состоянии», — отметил Дворянский.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.

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