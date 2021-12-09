Председателем Мосгоризбиркома избрали Ольгу Кириллову
- РИА Новости
Отмечается, что на первом заседании комиссии нового состава Мосгоризбиркома 9 декабря прошло тайное голосование.
«О результате тайного голосования... За - 14. Ольга Евгеньевна набрала достаточное количество голосов», — огласил председатель счётной комиссии.
Ранее Центральная избирательная комиссия России рекомендовала избрать Кириллову главой Мосгоризбиркома.
В ноябре председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил покинуть свой пост.