Председателем Мосгоризбиркома избрали Ольгу Кириллову

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Председателем Московской городской избирательной комиссии избрали Ольгу Кириллову. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.
Председателем Мосгоризбиркома избрали Ольгу Кириллову
  • РИА Новости

Отмечается, что на первом заседании комиссии нового состава Мосгоризбиркома 9 декабря прошло тайное голосование.

«О результате тайного голосования... За - 14. Ольга Евгеньевна набрала достаточное количество голосов», — огласил председатель счётной комиссии.

Ранее Центральная избирательная комиссия России рекомендовала избрать Кириллову главой Мосгоризбиркома.

В ноябре председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил покинуть свой пост.

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