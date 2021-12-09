В Альянсе туристических агентств прокомментировали ситуацию с турами на Новый год
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- РИА Новости
«Во-первых, надо сказать о Египте. Турагент всегда подберёт тот тур, который по деньгам устроит туриста. Дальше надо сказать о новогодней Турции. В новогодние каникулы некоторые турецкие отели тоже принимают российских туристов. И Арабские Эмираты», — заявила она в беседе с URA.RU.
Как отметила Осипова, также спросом пользуются Куба и Доминикана, поскольку там тоже можно подобрать довольно бюджетный тур.
Вместе с тем, уточнила эксперт, нужно понимать, что новогодние праздники — это всегда высокий сезон и по спросу, и по цене.
Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько в беседе с «Радио 1» перечислил самые популярные у россиян зарубежные направления.