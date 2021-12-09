В РФПИ рассказали об инвестициях в вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт»
- РИА Новости
«Фонд инвестировал в вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» 22 млрд рублей — на клинические испытания, в том числе за рубежом», — цитирует Дмитриева НТВ.
Он отметил, что вакцины от коронавируса российского производства уже зарегистрированы в 71 стране.
Общее число получивших российскую вакцину за рубежом составляет около 100 млн человек, заключил Дмитриев.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.