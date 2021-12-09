В РФПИ рассказали об инвестициях в вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выделил 22 млрд рублей на клинические исследования вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.
В РФПИ рассказали об инвестициях в вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт»
  • РИА Новости

«Фонд инвестировал в вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» 22 млрд рублей — на клинические испытания, в том числе за рубежом», — цитирует Дмитриева НТВ.

Он отметил, что вакцины от коронавируса российского производства уже зарегистрированы в 71 стране.

Общее число получивших российскую вакцину за рубежом составляет около 100 млн человек, заключил Дмитриев. 

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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