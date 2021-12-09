После наезда автомобиля на 95-летнего ветерана в Крыму начата проверка

По факту наезда машины на 95-летнего ветерана войны Анатолия Медведя в Ялте начата проверка.

«Организована проверка по публикации средств массовой информации о наезде автомобиля Nissan на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Ялте. В рамках проверки будут взяты на контроль мероприятия по поиску и установлению личности водителя», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы прокуратуры Крыма.

Отмечается, что полиция уже проводит мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося.

Ранее глава Ялты Янина Павленко сообщила, что автомобилист сбил ветерана войны и уехал, не оказав помощи. Уточняется, что ветеран чувствует себя хорошо, за помощью в правоохранительные органы не обращался.