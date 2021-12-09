Герасимов рассказал о ситуации с коронавирусом в российских вооружённых силах
- Reuters
«Сохранению интенсивности подготовки войск и сил способствовала созданная в вооружённых силах система по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, основой которой стала организованная работа по вакцинации личного состава и членов семей военнослужащих», — цитирует ТАСС Герасимова.
Он сообщил, что «за весь период пандемии провакцинировано более 1,5 млн военнослужащих и членов их семей».
Также начальник Генштаба рассказал, что для раннего выявления инфицированных в военно-медицинских организациях развернуто 60 ПЦР-лабораторий, в том числе девять мобильных.
«В результате проводимой работы заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снизилась на 22% по отношению к показателю прошлого года», — добавил он.
Согласно данным на 9 декабря, за сутки в России выявили 30 209 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 925 806 случаев COVID-19.
Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».