Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов рассказал о планах проведения учения «Восток-2022» в следующем году.

«В следующем году основным мероприятием подготовки вооружённых сил станет стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022», которое пройдёт в сентябре», — цитирует РИА Новости Герасимова.

По его словам, «на это учение планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств».

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что морпехи Северного флота провели в Мурманской области учения по обнаружению и ликвидации условного противника.