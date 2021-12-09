ВС отказался рассекречивать участвовавших в репрессиях сотрудников НКВД

Верховный суд России отказался снять гриф «секретно» с имён и должностей сотрудников НКВД, участвовавших в Большом терроре.

Ранее в суд с иском обратился историк Сергей Прудовский.

Поводом для иска стало дело расстрелянной в 1937 году за шпионаж женщины. Позднее её реабилитировали и материалы дела были рассекречены, но личности сфабриковавших дело остались неназванными.

«Суд отказал в удовлетворении иска о признании недействующими пунктов перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Мотивация решения пока не раскрывалась.