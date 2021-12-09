В посёлке Низовье под Калининградом загорелось бывшее здание учительской семинарии XIX века.

Об этом сообщает Калининград.Ru.

В пресс-службе МЧС отметили, что у трёхэтажного здания горит кровля на всей площади 750 кв. м. На месте работают четыре пожарных расчёта.

«В 08:00 у него был понижен ранг пожара. До полной локализации не час и не два. Работы пока ведутся», — уточнили в ведомстве.

В 2019 году в ночь на 31 октября пожар на японском острове Окинава уничтожил средневековый замок Сюри, который входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Площадь возгорания составила более 4 тыс. кв. м, на его ликвидацию потребовалось около 11 часов.