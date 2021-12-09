Более 570 тысяч случаев COVID-19 выявлено у детей до 17 лет в России за 2021 год

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Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 среди детей.
Более 570 тысяч случаев COVID-19 выявлено у детей до 17 лет в России за 2021 год
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В Российской Федерации за 2021 год, согласно данным статистики, зарегистрировано более 570 тыс. случаев COVID-19 у детей до 17 лет, что составляет примерно 9,5% от всех случаев COVID-19 за указанный период», — цитирует его ТАСС.

Об этом Салагай заявил в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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