Бочкарёв рассказал об использовании тоннелепроходческих щитов при строительстве открывшихся участков БКЛ

В рамках проходки тоннелей между станциями «Мнёвники» и «Каховская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро всего было задействовано девять тоннелепроходческих комплексов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Работы по сооружению тоннелей на участке Большого кольца столичной подземки от «Мнёвников» до «Каховской», движение на котором открылось в Москве, вели девять тоннелепроходческих щитов различного диаметра», — сказал он.

Бочкарёв добавил, что двухпутные перегоны между станциями «Мнёвники», «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» проложили щиты-гиганты диаметром 10 метров — «Надежда» и «Лилия».

«Остальные тоннели являются однопутными и были пройдены стандартными 6-метровыми тоннелепроходческими комплексами», — отметил заммэра.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что перегоны на юге БКЛ в однопутном исполнении между «Каховской», «Зюзино», «Воронцовской» и «Новаторской» прошли «Роза» и «Наталия», а станции юго-запада Большого кольца связали между собой щиты «Мария», «Полина», «Галина», «Евгения» и «Дарья».

«Работы велись под жилой застройкой, парковыми зонами, объектами железной дороги и улично-дорожной сети, а также под акваторией Москва-реки, при этом проходка осуществлялась в штатном режиме, с соблюдением всех норм и требований», — сказал Кравцов.

Он добавил, что также выполнялся круглосуточный мониторинг сохранности объектов на поверхности и в зоне строительства.

По его словам, всего на данных участках было пройдено почти 24 км тоннелей.

Президент России Владимир Путин 7 декабря по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, пассажирское движение было открыто на участке от «Мневников» до «Каховской».

Мэр Москвы Сергей Собянин, также участвовавший в церемонии, отметил, что БКЛ вместе с МЦК является новым опорным каркасом всей транспортной системы столицы.