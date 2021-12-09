Кабмин выделил ещё 29,3 млрд рублей на поддержание сбалансированности бюджетов регионов

Короткая ссылка
Российские регионы получат из федерального бюджета ещё 29,3 млрд рублей на поддержание бюджетной стабильности. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин выделил ещё 29,3 млрд рублей на поддержание сбалансированности бюджетов регионов
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что «деньги будут распределены между 45 регионами».

«За счёт этих средств будут профинансированы расходы на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий. Кроме того, финансирование пойдёт на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов», — говорится в сообщении.

В конце октября сообщалось, что Мишустин подписал распоряжение о выделении 749,5 млн рублей десяти регионам на расходы по социальным контрактам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить