Кабмин выделил ещё 29,3 млрд рублей на поддержание сбалансированности бюджетов регионов

Российские регионы получат из федерального бюджета ещё 29,3 млрд рублей на поддержание бюджетной стабильности. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что «деньги будут распределены между 45 регионами».

«За счёт этих средств будут профинансированы расходы на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий. Кроме того, финансирование пойдёт на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов», — говорится в сообщении.

В конце октября сообщалось, что Мишустин подписал распоряжение о выделении 749,5 млн рублей десяти регионам на расходы по социальным контрактам.