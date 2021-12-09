Кабмин выделил ещё 29,3 млрд рублей на поддержание сбалансированности бюджетов регионов
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Отмечается, что «деньги будут распределены между 45 регионами».
«За счёт этих средств будут профинансированы расходы на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий. Кроме того, финансирование пойдёт на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов», — говорится в сообщении.
В конце октября сообщалось, что Мишустин подписал распоряжение о выделении 749,5 млн рублей десяти регионам на расходы по социальным контрактам.