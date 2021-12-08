В Татарстане введут особый противопожарный режим с 20 декабря

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В Татарстане введут особый противопожарный режим, который будет действовать с 20 декабря по 9 января.
В Татарстане введут особый противопожарный режим с 20 декабря
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Об этом сообщает «Бизнес Online».

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В частности, на ряде территорий будет запрещено использование пиротехнических изделий I—III классов опасности, за исключением бенгальских огней и хлопушек.

Как отметили в региональном ГУ МЧС России, в условиях особого противопожарного режима увеличиваются административные штрафы.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии обсудили итоги пожароопасного периода 2021 года.

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