В Татарстане введут особый противопожарный режим с 20 декабря
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В частности, на ряде территорий будет запрещено использование пиротехнических изделий I—III классов опасности, за исключением бенгальских огней и хлопушек.
Как отметили в региональном ГУ МЧС России, в условиях особого противопожарного режима увеличиваются административные штрафы.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии обсудили итоги пожароопасного периода 2021 года.