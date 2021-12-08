Аналитики назвали товары, которые россияне чаще всего покупали онлайн осенью

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Аналитики CloudPayments назвали товары, которые россияне чаще всего покупали онлайн осенью.
Аналитики назвали товары, которые россияне чаще всего покупали онлайн осенью
  • Pixabay

Об этом сообщает Life.ru.

Как показало исследование, пик осенних продаж пришёлся на ноябрь.

«Сильнее всего — на 73% — выросли онлайн-продажи одежды для взрослых, на 47% — детской одежды, на 39% — обуви, на 21% — спорттоваров», — отмечается в материалах компании.

С наступлением декабря частота онлайн-покупок заметно снизилась. Спрос на обувь, например, упал на 62%, на одежду для взрослых — на 54%, на спорттовары — на 34%, а на детскую одежду — на 23%.

Ранее kp.ru сообщало, что аналитики сайта объявлений «Авито» провели исследование и выяснили, что спрос на новогодние товары в России в 2021 году вырос на 70%.

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