Аналитики назвали товары, которые россияне чаще всего покупали онлайн осенью

Аналитики CloudPayments назвали товары, которые россияне чаще всего покупали онлайн осенью.

Об этом сообщает Life.ru.

Как показало исследование, пик осенних продаж пришёлся на ноябрь.

«Сильнее всего — на 73% — выросли онлайн-продажи одежды для взрослых, на 47% — детской одежды, на 39% — обуви, на 21% — спорттоваров», — отмечается в материалах компании.

С наступлением декабря частота онлайн-покупок заметно снизилась. Спрос на обувь, например, упал на 62%, на одежду для взрослых — на 54%, на спорттовары — на 34%, а на детскую одежду — на 23%.

Ранее kp.ru сообщало, что аналитики сайта объявлений «Авито» провели исследование и выяснили, что спрос на новогодние товары в России в 2021 году вырос на 70%.