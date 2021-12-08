Интернет-омбудсмен Мариничев предложил открыть вечерние школы для повышения компьютерной грамотности

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что гражданам старшего возраста нужно предоставить возможность посещать учебные заведения по повышению уровня компьютерной грамотности.
Интернет-омбудсмен Мариничев предложил открыть вечерние школы для повышения компьютерной грамотности
  • Pixabay

В беседе с НСН он напомнил, что когда-то были созданы вечерние школы для компенсации нехватки образования.

«Сейчас условно нужны вечерние школы для старшего поколения, которые будут формировать уровень компьютерной грамотности», — сказал Мариничев.

Ранее политолог Юрий Самонкин, президент Евразийского института молодёжных инициатив, в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с кибермошенничеством.

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