Интернет-омбудсмен Мариничев предложил открыть вечерние школы для повышения компьютерной грамотности

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что гражданам старшего возраста нужно предоставить возможность посещать учебные заведения по повышению уровня компьютерной грамотности.

В беседе с НСН он напомнил, что когда-то были созданы вечерние школы для компенсации нехватки образования.

«Сейчас условно нужны вечерние школы для старшего поколения, которые будут формировать уровень компьютерной грамотности», — сказал Мариничев.

Ранее политолог Юрий Самонкин, президент Евразийского института молодёжных инициатив, в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с кибермошенничеством.