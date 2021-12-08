Путин сообщил о планах проведения совместного заседания Совета по науке и Госсовета

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Российский лидер Владимир Путин сообщил, что планируется совместное заседание Совета по науке при президенте и Госсовета.
Путин сообщил о планах проведения совместного заседания Совета по науке и Госсовета
  • AP

Об этом он рассказал на встрече с участниками Конгресса молодых учёных.

«Кстати говоря, эта встреча сегодняшняя для меня имеет и практическое значение, потому что совсем скоро у нас должно состояться совместное заседание Совета по науке при президенте и Госсовета», — подчеркнул президент.

Ранее Путин заявлял, что российская наука ярко проявила свою мощь в 2020 году, когда отечественные учёные создали вакцину от коронавируса «Спутник V».

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