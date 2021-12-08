Международный аэропорт Пермь временно не принимал самолёты из-за метели

Международный аэропорт Перми временно не принимал самолёты в связи с метелью. На перроне и взлётной полосе в усиленном режиме работала спецтехника.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В частности, на запасной аэродром в Екатеринбург были направлены рейсы из Хургады, Оша и Москвы.

В 22:13 по местному времени работа взлётно-посадочной полосы была восстановлена, рейсы обслуживаются в стандартном режиме.

После прибытия задержанных рейсов из Екатеринбурга самолёты будут направлены в пункты назначения в соответствии с расписанием, указанным на онлайн-табло.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ожидается резкое потепление после сильных морозов.