В Москве выделили 130 млн рублей на установку быстрых зарядных станций для электромобилей

Московские власти выделили 130 млн рублей на установку быстрых зарядных станций для электромобилей. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

«Выделенные постановлением правительства Москвы средства позволят установить ещё 50 современных ЭЗС до конца 2022 года. Всего в планах — размещение 600 станций к 2023 году», — отмечается в сообщении.

За последние пять лет количество зарегистрированных в городе электромобилей выросло с 235 до почти 2 тыс.

Ранее заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Олег Дубровин в беседе с Inforeactor высказался о перспективах электромобилей в стране.