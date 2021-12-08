В Москве выделили 130 млн рублей на установку быстрых зарядных станций для электромобилей

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Московские власти выделили 130 млн рублей на установку быстрых зарядных станций для электромобилей. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
В Москве выделили 130 млн рублей на установку быстрых зарядных станций для электромобилей
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

«Выделенные постановлением правительства Москвы средства позволят установить ещё 50 современных ЭЗС до конца 2022 года. Всего в планах — размещение 600 станций к 2023 году», — отмечается в сообщении.

За последние пять лет количество зарегистрированных в городе электромобилей выросло с 235 до почти 2 тыс.

Ранее заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Олег Дубровин в беседе с Inforeactor высказался о перспективах электромобилей в стране.

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