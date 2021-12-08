В Подмосковье расширили список госуслуг, доступных онлайн
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Об этом сообщает телеканал «360».
В частности, изменения затронули застройщиков, работающих с опасными отходами и желающих получить справки из центров занятости или пройти техосмотр.
Заключение о соответствии застройщики могут получить теперь без заявки, пояснили в команде губернатора Подмосковья. В личный кабинет на региональном портале оно придёт автоматически в течение трёх дней после итоговой проверки.
Также на портале доступна предварительная запись на техосмотр транспортных средств в аккредитованных пунктах. Сервис работает в пилотном режиме.
В региональных МФЦ теперь можно распечатать сертификат переболевшего COVID-19 или привитого от коронавируса.
Кроме того, на региональный портал добавили услугу по выдаче справок центров занятости со встроенным сервисом предпроверки.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии перевели в электронный формат 57 социально значимых государственных и муниципальных услуг.