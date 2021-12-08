В Подмосковье расширили список госуслуг, доступных онлайн

Короткая ссылка
В Московской области расширили список госуслуг, доступных в онлайн-формате.
В Подмосковье расширили список госуслуг, доступных онлайн
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, изменения затронули застройщиков, работающих с опасными отходами и желающих получить справки из центров занятости или пройти техосмотр.

Заключение о соответствии застройщики могут получить теперь без заявки, пояснили в команде губернатора Подмосковья. В личный кабинет на региональном портале оно придёт автоматически в течение трёх дней после итоговой проверки.

Также на портале доступна предварительная запись на техосмотр транспортных средств в аккредитованных пунктах. Сервис работает в пилотном режиме.

В региональных МФЦ теперь можно распечатать сертификат переболевшего COVID-19 или привитого от коронавируса.

Кроме того, на региональный портал добавили услугу по выдаче справок центров занятости со встроенным сервисом предпроверки.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии перевели в электронный формат 57 социально значимых государственных и муниципальных услуг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить