В Подмосковье расширили список госуслуг, доступных онлайн

В Московской области расширили список госуслуг, доступных в онлайн-формате.

Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, изменения затронули застройщиков, работающих с опасными отходами и желающих получить справки из центров занятости или пройти техосмотр.

Заключение о соответствии застройщики могут получить теперь без заявки, пояснили в команде губернатора Подмосковья. В личный кабинет на региональном портале оно придёт автоматически в течение трёх дней после итоговой проверки.

Также на портале доступна предварительная запись на техосмотр транспортных средств в аккредитованных пунктах. Сервис работает в пилотном режиме.

В региональных МФЦ теперь можно распечатать сертификат переболевшего COVID-19 или привитого от коронавируса.

Кроме того, на региональный портал добавили услугу по выдаче справок центров занятости со встроенным сервисом предпроверки.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии перевели в электронный формат 57 социально значимых государственных и муниципальных услуг.