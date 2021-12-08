Число заявок на «Зелёную премию» превысило 1000

Количество заявок на «Зелёную премию» превысило 1 тыс., заявил Российский экологический оператор (РЭО). Лауреаты станут известны 22 декабря.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Приём заявок на «Зелёную премию» завершён. Более 1 тыс. проектов подали на конкурс, представленный в пяти номинациях. Жюри, в состав которого вошли эксперты, определят лидеров. Премию будут вручать за вклад в формирование новой модели поведения, разумное потребление и заботу об окружающей среде», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

В состав жюри входят зоолог Николай Дроздов, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун и телеведущая Ирена Понарошку.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с РЭО.