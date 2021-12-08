Утверждена дорожная карта по привлечению 1 трлн рублей для развития Крыма и Севастополя
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- РИА Новости
Отмечается, что план мероприятий направлен на выполнение поручения российского лидера Владимира Путина по привлечению дополнительных инвестиций в основной капитал Крыма и Севастополя в период с 2021 по 2025 год.
Сообщается, что при реализации дорожной карты правительство «проведёт работу по нормативно-правовому регулированию для использования механизма комплексного развития территорий, совершенствования механизмов функционирования свободной экономической зоны на территории Республики Крым и Севастополя, а также для предоставления льготных кредитов участникам свободной экономической зоны».
Ранее депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в беседе с ФАН высказался о потенциале республики для инвесторов.