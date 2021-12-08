Утверждена дорожная карта по привлечению 1 трлн рублей для развития Крыма и Севастополя

Вице-премьер России Марат Хуснуллин утвердил дорожную карту по привлечению 1 трлн рублей инвестиций в развитие Крыма и Севастополя. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что план мероприятий направлен на выполнение поручения российского лидера Владимира Путина по привлечению дополнительных инвестиций в основной капитал Крыма и Севастополя в период с 2021 по 2025 год.

Сообщается, что при реализации дорожной карты правительство «проведёт работу по нормативно-правовому регулированию для использования механизма комплексного развития территорий, совершенствования механизмов функционирования свободной экономической зоны на территории Республики Крым и Севастополя, а также для предоставления льготных кредитов участникам свободной экономической зоны».

Ранее депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в беседе с ФАН высказался о потенциале республики для инвесторов.