Суд вынес приговор обвиняемому в повреждении спецавто в ходе незаконной акции в Москве
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- РИА Новости
«Тверским районным судом в отношении Лакеева вынесен приговор, которым ему назначено два года и восемь месяцев лишения свободы», — приводит РИА Новости сообщение суда.
Ему вменили ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса России («Повреждение имущества из хулиганских побуждений»), он признал вину и сказал, что раскаивается.
Уточняется, что на видеозаписи, попавшей в интернет, толпа протестующих 23 января в Москве забрасывает снежками и пинает машину со служебным номером АМР, позднее в автомобиле выбивают окно.
Ранее сообщалось, что за поджог машины Росгвардии на несанкционированной акции 31 января в Москве Пресненский суд приговорил к трём годам и трём месяцам лишения свободы Сергея Василенко.