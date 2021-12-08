Суд вынес приговор обвиняемому в повреждении спецавто в ходе незаконной акции в Москве

Короткая ссылка
Тверской суд Москвы вынес приговор TikTok-блогеру Константину Лакееву (Kievskyyy), которого обвинили в повреждении спецавто во время несогласованной акции в столице 23 января. Ему назначили два года и восемь месяцев колонии.
Суд вынес приговор обвиняемому в повреждении спецавто в ходе незаконной акции в Москве
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Тверским районным судом в отношении Лакеева вынесен приговор, которым ему назначено два года и восемь месяцев лишения свободы», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Ему вменили ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса России («Повреждение имущества из хулиганских побуждений»), он признал вину и сказал, что раскаивается.

Уточняется, что на видеозаписи, попавшей в интернет, толпа протестующих 23 января в Москве забрасывает снежками и пинает машину со служебным номером АМР, позднее в автомобиле выбивают окно.

Ранее сообщалось, что за поджог машины Росгвардии на несанкционированной акции 31 января в Москве Пресненский суд приговорил к трём годам и трём месяцам лишения свободы Сергея Василенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить