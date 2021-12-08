Суд вынес приговор обвиняемому в повреждении спецавто в ходе незаконной акции в Москве

Тверской суд Москвы вынес приговор TikTok-блогеру Константину Лакееву (Kievskyyy), которого обвинили в повреждении спецавто во время несогласованной акции в столице 23 января. Ему назначили два года и восемь месяцев колонии.

«Тверским районным судом в отношении Лакеева вынесен приговор, которым ему назначено два года и восемь месяцев лишения свободы», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Ему вменили ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса России («Повреждение имущества из хулиганских побуждений»), он признал вину и сказал, что раскаивается.

Уточняется, что на видеозаписи, попавшей в интернет, толпа протестующих 23 января в Москве забрасывает снежками и пинает машину со служебным номером АМР, позднее в автомобиле выбивают окно.

Ранее сообщалось, что за поджог машины Росгвардии на несанкционированной акции 31 января в Москве Пресненский суд приговорил к трём годам и трём месяцам лишения свободы Сергея Василенко.