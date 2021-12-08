В Депздраве Москвы сообщили о достаточном объёме коек для лечения гриппа и ОРВИ у детей

В Департаменте здравоохранения столицы сообщили, что «показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве находятся ниже расчётных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей: среди детей до двух лет — ниже на 80%, среди детей трёх-шести лет — ниже на 73,2%, среди детей 7—14 лет — ниже на 23,5%».

«Вместе с тем в последние недели наблюдается рост госпитализаций с ОРВИ и гриппом среди детей. Объёмы госпитализаций превышают цифры за аналогичные периоды последних двух лет», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что «для обеспечения всех заболевших стационарной медицинской помощью дополнительно развёрнуто 450 коек в ИКБ №1, ДГКБ святого Владимира, ДИКБ №6, ДГКБ имени Башляевой».

В департаменте заявили, что «в настоящий момент в московских больницах имеется достаточный объём свободных коечных мощностей для лечения гриппа и ОРВИ у детей (более 35%)».

Ранее в пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что в российских школах ситуация с заболеваемостью COVID-19 и сезонными ОРВИ остаётся стабильной.