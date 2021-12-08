Россияне в ходе опроса высказались о качестве своего сна

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«AliExpress Россия» совместно с ResearchMe провели опрос, в ходе которого россияне высказались о качестве своего сна.
Россияне в ходе опроса высказались о качестве своего сна
  • Pixabay

Об этом сообщает Life.ru.

«Треть опрошенных жалуется на прерывистый и тревожный сон. Другая распространённая причина недосыпания — чуткий сон. Больше трети респондентов отметили, что просыпаются от любого звука. Половина россиян рассказала, что их сон длится от шести до восьми часов. При этом доля тех, кто недосыпает, выросла на четыре пункта (с 12 до 16%)», — отмечается в исследовании.

Также выяснилось, что только 7% опрошенных могут позволить себе сон продолжительностью 11—12 часов.

Самыми популярными способами борьбы с бессонницей оказались просмотр фильма перед сном (29%), успокоительные травяные чаи (19%), прогулка на свежем воздухе (18%), снотворные препараты (18%) и чтение (14%).

В 2021 году почти на 70% возросла популярность приспособлений и гаджетов для сна, среди которых ортопедические подушки и матрасы, увлажнители и очистители воздуха.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, в каких случаях может быть вреден дневной сон.

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