Адвокат сообщил о продлении срока ареста Арашуковых

Адвокат Владимир Постанюк рассказал, что Мосгорсуд подлил срок ареста Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, подозреваемым в убийствах и участии в преступном сообществе, до 7 апреля.