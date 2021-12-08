Адвокат сообщил о продлении срока ареста Арашуковых
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- РИА Новости
«Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Арашуковым до 7 апреля», — приводит РИА Новости слова адвоката, представляющего интересы Рауля Арашукова.
В начале марта стало известно, что советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января.
Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса, связанным с заказными убийствами.