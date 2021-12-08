Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о ситуации с инфляцией в России.

«Приведение уровня инфляции... к целевому порогу, собственно, может быть достигнуто разными методами, и в том числе эти методы и методики будут прорабатываться в правительстве», — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил о необходимости обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 4% в следующем году.

Глава государства отметил, что рост инфляции в настоящее время является главной проблемой как для экономики, так и для населения страны.