Мишустин: российская экономика вернулась к уверенному росту
- AP
«Благодаря мерам поддержки наших граждан и бизнеса, которые были реализованы правительством по поручениям президента, российская экономика вернулась к уверенному росту», — заявил Мишустин.
По его словам, «укрепилась и финансовая дисциплина».
Премьер отметил, что это «позитивно отразилось на результатах в целом».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в следующем году необходимо добиться роста реальных доходов россиян на 2,5%.