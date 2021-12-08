Мишустин: российская экономика вернулась к уверенному росту

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что российская экономика вернулась к уверенному росту.

«Благодаря мерам поддержки наших граждан и бизнеса, которые были реализованы правительством по поручениям президента, российская экономика вернулась к уверенному росту», — заявил Мишустин.

По его словам, «укрепилась и финансовая дисциплина».

Премьер отметил, что это «позитивно отразилось на результатах в целом».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в следующем году необходимо добиться роста реальных доходов россиян на 2,5%.